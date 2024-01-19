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        Kocaeli'de barajda mahsur kalan genç kurtarıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki baraj suyunda mahsur kalan bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:05
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        Kocaeli'de barajda mahsur kalan genç kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki baraj suyunda mahsur kalan bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çakırcaali Mahallesi'nde ormanlık alana giren E.G. (18), Namazgah Barajı'nın Karagöllü Mahallesi'ne geldiğinde kaybolduğunu fark etti.

        Bu sırada panikle barajın karşı şeridine geçmek için suya giren genç, başarılı olamayınca bağırmaya başladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine baraja jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bot ile sudan çıkartılan E.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen E.G'nin bir süre suda kalmasından dolayı hipotermiye girdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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