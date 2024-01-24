Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.
Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Metin T, yaşadığı 6 katlı apartmanın teras katını ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartmandan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Metin T. gözaltına alındı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.
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