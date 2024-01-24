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        Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 02:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 02:44
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        Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

        Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Metin T, yaşadığı 6 katlı apartmanın teras katını ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmandan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Metin T. gözaltına alındı.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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