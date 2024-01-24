Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çıkan yangında vinç kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir vinçte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çıkan yangında vinç kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir vinçte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Seymen Mahallesi Cuma Sokak'ta ağaçların budanması için çağrılan özel bir firmaya ait 34 EFJ 652 plakalı sepetli vinçte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi
        Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi
        Dede mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
        Dede mesleği kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor
        Ailesiyle tartışıp oturdukları apartmanın teras katını ateşe verdi
        Ailesiyle tartışıp oturdukları apartmanın teras katını ateşe verdi
        Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de evini yakan kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kars'ta zincirleme kazada yaralandı, 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybet...
        Kars'ta zincirleme kazada yaralandı, 18 gün sonra yaşam mücadelesini kaybet...