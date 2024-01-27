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        Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:34
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        Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda İzmit, Dilovası, Körfez ilçelerinde yapılan uygulamalarda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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