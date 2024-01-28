Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde 3 otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu Ankara istikametindeki ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.

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