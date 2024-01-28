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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:51
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde 3 otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Araç kuyruğunun oluştuğu Ankara istikametindeki ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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