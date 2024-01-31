Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Yavuz, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca ilçesinde bakır ürünleri üreten fabrikayı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Yavuz, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca ilçesinde bakır ürünleri üreten fabrikayı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır lama üretimi alanlarında faaliyet gösteren SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini ziyaret eden Vali Yavuz'a, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşlik etti.

        Fabrika yöneticileri tarafından yapılan sunumları dinleyen Vali Yavuz, fabrikada bulunan atölyeleri, döküm tesislerini ve üretim alanlarını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Yavuz, alın ve akıl teriyle üretime, istihdama, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan çalışanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşı...
        Kocaeli'de bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakim karşı...
        Fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama: 1 işçi yaralı
        Fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama: 1 işçi yaralı
        Kocaeli'de patlayan boş LPG tankında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de patlayan boş LPG tankında çıkan yangın söndürüldü
        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular
        Alev alan otomobilde yanmaktan son anda kurtuldular
        Eşiyle ilişkisi yaşadığı şüphesiyle darbedip, cinsel saldırıda bulunan şüph...
        Eşiyle ilişkisi yaşadığı şüphesiyle darbedip, cinsel saldırıda bulunan şüph...
        Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü