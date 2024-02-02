Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2023'teki çevre denetimlerinde 68 milyon 379 bin lira ceza uygulandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl yaptığı denetimlerde 68 milyon 379 bin liralık ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 2023'teki çevre denetimlerinde 68 milyon 379 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl yaptığı denetimlerde 68 milyon 379 bin liralık ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 saat esasıyla denetimlerine devam eden teknik personel ekipleri, mevcut "çevre mevzuatı" ve Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla il genelinde 1 Ocak-31 Aralık 2023'te 2 bin 749 tesiste çevre denetimi yaptı.

        Çalışmalarda koku, emisyon, atıksu ve atık konularında tespit edilen 91 olumsuzlukla ilgili toplam 68 milyon 379 bin 199 lira idari para cezası uygulandı.

        Hava kalitesinin izlenmesi amacıyla il genelinde Dilovası'nda 4, İzmit’te 3, Gebze’de 2, Başiskele, Gölcük, Kandıra, Körfez ilçelerimizde birer adet olmak üzere toplam 13 sabit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu hizmet veriyor.

        İl genelindeki sanayi tesislerinde, kirletici vasfı yüksek olan proses ünitelerine ait bacalarda da Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazları bulunuyor. İl Müdürlüğü Online Baca Gazı Ölçüm İzleme Sistemi'nden takip edilen ölçüm verileri, kayıt altına alınıyor. 35 tesisin 94 bacasında bulunan cihazlar anlık izlenebiliyor.

        - Sıfır Atık Projesi çalışmaları sürüyor

        Ayrıca il genelinde 1668 tesis geçici faaliyet belgesi ve izin/lisans işlemleri tamamlandı.

        Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan 2 bin 389 tesiste Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü hükümlerine uygun olarak emisyon azaltıcı önlemler, emisyon toplama sistemleri, filtre sistemleri benzeri önlemlerin alınması sağlanarak, toplam 4 bin 57 tesisin çevre izin lisans işlemleri bitirildi.

        2023'te Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında 649 tesisin çevresel etkileri de değerlendirildi. Bu kapsamda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla 41 okulda çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak için öğrencilere eğitimler verildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da yapılan çalışmalar sürüyor.

        Projenin başlangıcından itibaren 31 Aralık 2023'e kadar 209 bin 559 ton atık kağıt, 123 bin 912 ton atık metal, 93 bin 584 ton atık cam, 98 bin 925 ton atık plastik toplandı, toplam 3 bin 556 Temel Seviye-Sıfır Atık Belgesi verildi.

        Proje doğrultusunda, farkındalık oluşturmak için 768 bin 622 kişiye eğitim verildi, toplanan atık kağıt sayesinde 3 milyon 562 bin 503 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Almanyada 'çifte vatandaşlık yasası'na onay
        Almanyada 'çifte vatandaşlık yasası'na onay
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Cimbom'dan çifte transfer!
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (3)
        Bakan Kacır: Hedefimiz 10 yılda yüzde 50´ye varan oranlarda su kazanımı (3)
        Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutukland...
        Kocaeli'de tır ve karavan çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutukland...
        Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası
        Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası
        Darıca´daki Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldı
        Darıca´daki Marmara Bilge Okulları, Türk Eğitim Derneği bünyesine katıldı
        Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Bakan Yumaklı, Kocaeli'de "Su Verimliliği Seferberliği" programında konuştu...
        Bakan Yumaklı, Kocaeli'de "Su Verimliliği Seferberliği" programında konuştu...