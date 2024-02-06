Kocaeli'de kamyona çarpan pikaptaki 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pikabın kamyonete çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pikabın kamyonete çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emekevler Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden M.P. idaresindeki 41 PM 852 plakalı pikap, ışıklarda Erol D. yönetimindeki kargo kamyonuna çarptı.
Kazada pikabın sürücüsü ile araçtaki S.B. ve V.C. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. V.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan S.B'nin araca otostop yaparak bindiği öğrenildi.
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