Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Kocaeli ve Düzce'de anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Kocaeli ve Düzce'de programlar düzenlendi.

Kocaeli'de faaliyet gösteren deprem bölgesi illerinin dernekleri tarafından organize edilen program, İzmit'teki tarihi Fevziye Camisi'nde mevlit okunmasıyla başladı. Öğle namazının ardından da afette ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, depremin ardından kentte bağış toplama merkezi oluşturduklarını, burada görev alan gönüllülerin yardım malzemelerini tasnif ettiğini anlattı.

Devletin eskiye göre güçlendiğini, organizasyonunun değiştiğine değinen Yavuz, "Ben 55 gün kesintisiz kaldım. 48'inci gün Kahramanmaraş'ta köy evi bitirip teslim ettiğimiz oldu." dedi.

Yavuz, deprem ülkesinde afete hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, "Afetlerle bir şekilde yüzleşeceğiz. Afete dirençli şehirler yapma konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok kıymetli çalışmaları oldu. Bizler her daim onun yanındayız, destekliyoruz ve birlikte inşallah önümüzdeki dönemde de afete dirençli bir Kocaeli oluşturmak için gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

- "Bu şehri depreme önceden hazırlayalım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kentteki sivil toplum kuruluşları, iş adamları, toplumun her kesiminin adeta yardım olup bölgeye yağdığını dile getirdi.

Vali Seddar Yavuz'un Kocaeli'deki 3 belediyeyle Kahramanmaraş'ta, kendisinin de 8 belediye başkanıyla Hatay'da görevlendirildiğini hatırlatan Büyükakın, büyük toplumların böyle günlerde dayanışmanın gücüyle bu zorlukları aştığının altını çizdi.

Büyükakın, anma etkinlikleri yapmanın yanında depreme de hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslolan depremde binaların yıkılmaması. Onun için tedbirler almak lazım. Kocaeli'de 1999 depremi öncesinde yapılmış 160 bin bina var. Bu tarama işlemleri hem üniversitelerimiz hem mühendisler odamızla birlikte tarandı, bitirildi. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte bunların yenilenmesi için gayret göstermemiz gerekiyor. Eğer burada gecikirsek, Allah korusun bu deprem olacak. Kaçınılmaz. Bu belli. Binalar hazır değilse, insanlar hazır değilse biz aynı hikayeleri tekrar tekrar yaşamak durumunda maalesef kalırız."

- "Adeta nehir gibi aktı geldi bu millet"

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kahramanmaraş olarak Kocaeli'ye büyük minnet borçlarının bulunduğunu belirterek, Vali Yavuz ile Dilovası, Körfez ve Darıca belediyelerinin Kahramanmaraş'a yardım konusunda büyük gayret sarf ettiğini aktardı.

Bir milletin ne kadar büyük olduğunun zorluk anında ortaya çıktığına işaret eden Ünal, "Ben bu millete mensup olmaktan bir kez daha onur duydum. Bu milletin ne kadar büyük millet olduğunu 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle devletine sahip çıkarken görmüştük ama milletine sahip çıkarken de gördük. Adeta nehir gibi aktı geldi bu millet. İki depreme rağmen imdada yetişti." şeklinde konuştu.

Kentte faaliyet gösteren deprem bölgesi illerinin dernekleri adına konuşan Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma, Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer ise afetin ardından hayata kaldığı yerden devam etmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Depremin nelere mal olduğunu en iyi Kocaeli'nin bildiğine değinen Göçer, Kocaeli'nin tüm kuruluşlarıyla, tüm vatandaşlarıyla asrın felaketinde Anadolu'nun yanında yer aldığını vurguladı.

Konuşmalarından ardından katılımcılar Cumhuriyet Bulvarı'ndaki fotoğraf sergisi ile arama kurtarma faaliyetlerine katılan kuruluşların açtığı stantları gezdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Düzce'de lokma dağıtıldı, mevlit okundu

Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında yaşamını yitirenler dualarla anıldı.

Merkez Büyük Camisi bahçesinde AFAD koordinesinde toplanan Kızılay, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve yardım kuruluşlarının üyeleri, lokma döküp vatandaşlara ikram etti.

Afet döneminde Anadolu Ajansı