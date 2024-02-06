Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sokağın kesiştiği noktada motosikletle otomobilin çarpıştığı, kazanın şiddetiyle motosiklettekilerin havalanarak yere düştüğü görülüyor.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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