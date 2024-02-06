Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Köşklüçeşme Mahallesi 567. Sokak'ta Serkan Ç. idaresindeki otomobil, Ozan S'nin kullandığı 34 FZJ 547 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Atakan U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sokağın kesiştiği noktada motosikletle otomobilin çarpıştığı, kazanın şiddetiyle motosiklettekilerin havalanarak yere düştüğü görülüyor.
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