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        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 23:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:31
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        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Köşklüçeşme Mahallesi 567. Sokak'ta Serkan Ç. idaresindeki otomobil, Ozan S'nin kullandığı 34 FZJ 547 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Atakan U. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sokağın kesiştiği noktada motosikletle otomobilin çarpıştığı, kazanın şiddetiyle motosiklettekilerin havalanarak yere düştüğü görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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