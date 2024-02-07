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        Kocaeli'de 264 sikke ile yüzük ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 264 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:32
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        Kocaeli'de 264 sikke ile yüzük ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 264 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen 264 sikke, 1 yüzük ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank ele geçirildi.

        Tarihi parçalara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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