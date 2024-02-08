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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:06 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:08
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        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Mustafa F. idaresindeki 34 DJY 648 plakalı hafif ticari araç, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde, Seher K. yönetimindeki 41 YA 843 plakalı otomobille çarpıştı.

        Seher K'nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp yaklaşık 4 metre yükseklikten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) bahçesine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Seher K. ve hafif ticari araçtaki Seçkin A. ile Serkan E, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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