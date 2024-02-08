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        Kocaeli Valisi Yavuz, Kartepe'de muhtarlarla toplantı yaptı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:38
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        Kocaeli Valisi Yavuz, Kartepe'de muhtarlarla toplantı yaptı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kartepe Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün çalışmaları ve projelerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

        Daha sonra muhtarların ihtiyaçları ve sorunları ele alındı. Vali Yavuz, taleplerin yerine getirilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yavuz, işlerinde kolaylıklar diledi.

        Toplantıya, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, il ve ilçe müdürleri, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

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        Galeri

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