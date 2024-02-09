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        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:33
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        Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti kuzey yan yolda H.T. idaresindeki 34 AVA 091 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 EPJ 107 tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü H.T. ve E.Ö. yaralandı.

        Araca sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yaralılar, daha sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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