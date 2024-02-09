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        Kocaeli'de 158 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 158 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:22
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        Kocaeli'de 158 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 158 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 Şubat'ta Gebze'de bir araçta arama yapıldı.

        Ekipler, araçta 158 şişe kaçak içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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