Kocaeli'de 158 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 158 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 158 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 Şubat'ta Gebze'de bir araçta arama yapıldı.
Ekipler, araçta 158 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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