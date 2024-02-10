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        Kocaeli'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:30
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        Kocaeli'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

        D-130 kara yolunun iskele yolu ışıklar mevkisinde Mehmet V'nin kullandığı 67 ACJ 074 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi durağına ait tabelaya çarptı.

        Daha sonra savrulan motosiklet, yol kenarında yürüyen İsmail Z'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İsmail Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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