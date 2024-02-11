Kocaeli'de terör olayları ve İsrail'in saldırıları protesto edildi

Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan vatandaşlar, klakson çalarak, terör olaylarına ve İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan araç konvoyuyla, terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlendi.

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