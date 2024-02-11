Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de terör olayları ve İsrail'in saldırıları protesto edildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan araç konvoyuyla, terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de terör olayları ve İsrail'in saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan araç konvoyuyla, terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlendi.

        Kudüs Gönüllüleri Platformunca düzenlenen etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturanlar, Kavaklı, Çiftlik, Şirinköy, Saraylı ve Örcün mahallelerini dolaştı.

        Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan vatandaşlar, klakson çalarak, terör olaylarına ve İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi
        Kocaeli'de korkulukları aşıp alt yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de korkulukları aşıp alt yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobil servis bekleyenlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Kocaeli'de otomobil servis bekleyenlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Kocaeli'de "Çocuklar Camide Buluşuyor" etkinliği düzenlendi
        Kocaeli'de "Çocuklar Camide Buluşuyor" etkinliği düzenlendi
        Bakan Şimşek, Kocaeli'de iş insanlarıyla buluştu
        Bakan Şimşek, Kocaeli'de iş insanlarıyla buluştu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu