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        "Leyla Hanım" filminin galası Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" filminin galası Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:48
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        "Leyla Hanım" filminin galası Kocaeli'de yapıldı
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        Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" filminin galası Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki gösterim öncesinde filmin oyuncuları basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Leyla Atakan'ı canlandıran oyuncu Özge Borak, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bir an evvel izlemek istiyoruz. Herkesin izledikten sonra neler hissedeceğini merak ediyoruz. Bugün burada olmaktan hem mutluyum hem gururluyum." dedi.

        Oyuncu Devrim Nas da filmin içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Projeyi kabul ettiğimde Leyla Hanım'ı Türkiye'ye tanıtacak bir işin parçası içinde olacağımı hissetmiştim." ifadesini kullandı.

        Filmin en hızlı kabul ettiği projelerden birisi olduğunu aktaran oyuncu Bekir Aksoy ise "Çok heyecanlıyız. Pandemiden sonra birçok sorun yaşandı. Çok keyifli bir proje olduğuna inanıyorum. İzleyenler de keyifle izleyecektir." diye konuştu.

        Oyuncu Beyti Engin de Leyla Atakan gibi önemli birinin hikayesini anlatmaktan gurur duyduklarını belirtti.

        Leyla Atakan'ı rahmetle andıklarını ifade eden yönetmen İlke İşisağ da "Bu anı çok bekledik, umarım herkes çok sever." dedi.

        Galaya katılan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da ilham kaynakları olan Leyla Atakan'ın filmini izlemekten büyük onur ve gurur duyacaklarını söyledi.

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, filmin senaryo danışmanlığını yapan Gani Müjde ile sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi de filmi izledi.

        Senarist ve yönetmen İşisağ'ın imzasını taşıyan filmin idari yapımcılığını Koral Altın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde gerçekleştirirken, yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor.

        Film, Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olan ve 1968'de İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan, 11 Şubat 1971'de geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşıyla hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın yaşamına odaklanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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