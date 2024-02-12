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        Kocaeli'de otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:22
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        Kocaeli'de otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaraladı.

        Ö.Ö. idaresindeki 34 HTF 959 plakalı otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde, yayaya çarpmamak için manevra yapınca çöp konteynerine çarptı.

        Savrulan konteynerin yoldan geçenlere çarpması sonucu ise 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan öğrenciler E.T, F.S, Z.G. ve Z.R.Y. ile annesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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