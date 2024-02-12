Kocaeli'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3257. Sokak'taki ambalaj fabrikasında geri dönüşüm ürünlerinin öğütülmesinde kullanılan makinede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 işçi, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında makinede hasar oluştu.
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