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        Gebze Teknik Üniversitesinde "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" düzenlendi

        Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) 7'incisi düzenlenen "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"nde özel bireyler yeteneklerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:40
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        Gebze Teknik Üniversitesinde "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" düzenlendi
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        Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) 7'incisi düzenlenen "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"nde özel bireyler yeteneklerini sergiledi.

        Etkinlikte dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetleri ile Filistin'de yaşayan çocuklar için sunum gerçekleştirildi.

        GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, gazetecilere, böyle bir festival düzenledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Üniversite olarak hem eğitimde hem de araştırmada her zaman Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasında olduklarını söyleyen Mantar, "Yine dünyada bilinen bir üniversiteyiz. Genç bir üniversiteyiz ama kaliteli bir üniversiteyiz. Bu Türkiye'de ve dünyada üniversite bünyesinde yapılan ilk engelli festivali." ifadesini kullandı.

        Mantar, amaçlarının hem üniversitede hem de toplumda engelli bireylere karşı farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti.

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