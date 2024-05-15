Gebze Teknik Üniversitesinde "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali" düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) 7'incisi düzenlenen "Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festivali"nde özel bireyler yeteneklerini sergiledi.

Etkinlikte dans, müzik gösterileri, enstrüman performansları, sportif faaliyetleri ile Filistin'de yaşayan çocuklar için sunum gerçekleştirildi.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, gazetecilere, böyle bir festival düzenledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Üniversite olarak hem eğitimde hem de araştırmada her zaman Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasında olduklarını söyleyen Mantar, "Yine dünyada bilinen bir üniversiteyiz. Genç bir üniversiteyiz ama kaliteli bir üniversiteyiz. Bu Türkiye'de ve dünyada üniversite bünyesinde yapılan ilk engelli festivali." ifadesini kullandı.