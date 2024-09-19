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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastanede öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:48
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.

        Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz (23) ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in (15) suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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