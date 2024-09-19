GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastanede öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz (23) ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in (15) suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan ve ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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