Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi

Törende konuşan Bıyık, ciritin Türk geleneklerinin geçmişinden gelen bir spor dalı olduğunu belirterek, ata sporlarını yaşatmayı vefa borcu olarak gördüklerini kaydetti.

Darıca Belediyesince Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki cirit alanında düzenlenen şölende, Çayırova Anadolu Spor ile Çayırova Hünkar 1453 Spor kulüpleri mücadele etti.

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