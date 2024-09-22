Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13. Geleneksel Cirit Şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13. Geleneksel Cirit Şöleni gerçekleştirildi.

        Darıca Belediyesince Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki cirit alanında düzenlenen şölende, Çayırova Anadolu Spor ile Çayırova Hünkar 1453 Spor kulüpleri mücadele etti.

        Beraberlikle tamamlanan müsabaka sonunda katılımcılara Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından kupaları verildi.

        Törende konuşan Bıyık, ciritin Türk geleneklerinin geçmişinden gelen bir spor dalı olduğunu belirterek, ata sporlarını yaşatmayı vefa borcu olarak gördüklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        Arızalanan TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak denize düştü
        Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
        Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
        Akademisyenler aldıkları eğitimle yapay zekayı teknoloji ve sağlıkta daha e...
        Akademisyenler aldıkları eğitimle yapay zekayı teknoloji ve sağlıkta daha e...
        Kocaeli'de alabora olan tekneden denize düşen balıkçı kayboldu
        Kocaeli'de alabora olan tekneden denize düşen balıkçı kayboldu
        Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
        Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
        Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
        Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi