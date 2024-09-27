"Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi başladı

Dilovası Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle hazırlanan "Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında İstanbul'a gezi düzenlendi.

Proje kapsamında Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Edip Bingöl, İlçe Müftüsü İbrahim Köç, yaşlılar, gaziler, şehit yakınları ve mahalle muhtarı, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ile Çamlıca Camisini ziyaret etti.

Müzeyi 15 Temmuz Derneği yetkilileri rehberliğinde gezen yaşlılara, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

Kaymakam Kubilay, yaptığı açıklamada, projeyi geleneksel değerlerin canlandırılması amacıyla hazırladıklarını belirtti.

Yaşlılara verdikleri öneme değinen Kubilay, şunları söyledi:

"Proje kapsamında, bizleri büyüten, geleceğe hazırlayan yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, sosyal devlet olmanın bilinciyle büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Bizleri bugünlere getiren büyüklerimize, yaşlılarımıza hep beraber sahip çıkmamız gerektiği bilinciyle, var olan birlik ve beraberlik ruhumuz daha da güçlenecek. Büyüklerimizi yalnız bırakmamak, onların morallerini en yüksekte tutmak ve bir aile ferdi gibi hissettirmek bizim en büyük gayelerimizden biridir."