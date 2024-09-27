Kocaeli'de yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Kemal İ'nin kullandığı 41 AR 827 plakalı konteyner yüklü tır, Tavşancıl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Makilik alana giren tır, 80 metre ilerledikten sonra durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Kemal İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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