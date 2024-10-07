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        14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı hafta sonu 282 bin kişi ziyaret etti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:52
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        14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı hafta sonu 282 bin kişi ziyaret etti
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olduğu, milyonlarca kitabın stantlarda yer aldığı fuara kitapseverlerin ilk günden büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

        Fuarın, "bir yıl boyunca beklenen etkinlik" olduğu ifade edilen açıklamada, 13 Ekim'e kadar Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadırlarda stantların gezilebileceği hatırlatıldı.

        Açıklamada, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı fuarda bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliğinin düzenleneceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Fuarın bu yılki teması ise dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acı ve zulme dikkati çekmek amacıyla 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' olarak belirlendi. Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olduğu fuarın bu yılki hedefi 1 milyon ziyaretçi. Yıl boyunca Kocaelililer'in yanı sıra çevre illerden vatandaşların da büyük heyecanla bekledikleri fuar, 5 Ekim Cumartesi 14. kez kapılarını dostlarına açtı. Edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarlarının okurlarıyla buluştuğu fuarı, ilk 2 gününde 282 bin kitapsever ziyaret etti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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