14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı hafta sonu 282 bin kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ilk iki gününde 282 bin kişi gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye'nin ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olduğu, milyonlarca kitabın stantlarda yer aldığı fuara kitapseverlerin ilk günden büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Fuarın, "bir yıl boyunca beklenen etkinlik" olduğu ifade edilen açıklamada, 13 Ekim'e kadar Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadırlarda stantların gezilebileceği hatırlatıldı.