Kocaeli'de cinayet zanlısının yakalanma anı kamerada

Bu arada emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen zanlının savcılık sorgusu sürüyor.

Dün özel halk otobüsünde Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren zanlı V.A'nın, cinayetin ardından İzmit yönüne giden başka bir halk otobüsünde polis ekibi tarafından yakalanma anı, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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