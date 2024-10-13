Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de yapıldı
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.
Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda, "micro" kategorisinde mücadele eden sporcular arasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan Türkiye'nin en genç karting pilotu ünvanı alan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu da yer aldı.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu. TOSFED Micro Karting Kupası'nda Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk ise üçüncülüğü elde etti.
Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
Master kategorisi
1. İlyas Vurgeç
2. Murathan Gür
3. Serkan Burak Köse
Senior kategorisi
1. Leyla Sulyak
2. Yağız Tektaş
3. Onur Müldür
Junior kategorisi
1. Erin Ünlüdoğan
2. Demir Sağım
3. Ömer Ulaş Akbağ
Mini kategorisi
1. Can Özler
2. Ali Sururi Akgün
3. Ali Fuat Miras
Micro kategorisi
1. Enes Hakkı Yeten
2. Zayn Sofuoğlu
3. Bulut Tırınk
Senior kadınlar kategorisi
1. Leyla Sulyak
2. Zeynep Çukurova
Junior kadınlar kategorisi
1. Zeynep Büyükpınar
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