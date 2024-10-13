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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de yapıldı

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:52
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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de yapıldı
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        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

        Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 60 sporcu mücadele etti.

        Organizasyonda, "micro" kategorisinde mücadele eden sporcular arasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan Türkiye'nin en genç karting pilotu ünvanı alan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu da yer aldı.

        Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu. TOSFED Micro Karting Kupası'nda Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk ise üçüncülüğü elde etti.

        Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

        Master kategorisi

        1. İlyas Vurgeç

        2. Murathan Gür

        3. Serkan Burak Köse

        Senior kategorisi

        1. Leyla Sulyak

        2. Yağız Tektaş

        3. Onur Müldür

        Junior kategorisi

        1. Erin Ünlüdoğan

        2. Demir Sağım

        3. Ömer Ulaş Akbağ

        Mini kategorisi

        1. Can Özler

        2. Ali Sururi Akgün

        3. Ali Fuat Miras

        Micro kategorisi

        1. Enes Hakkı Yeten

        2. Zayn Sofuoğlu

        3. Bulut Tırınk

        Senior kadınlar kategorisi

        1. Leyla Sulyak

        2. Zeynep Çukurova

        Junior kadınlar kategorisi

        1. Zeynep Büyükpınar

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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