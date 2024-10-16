Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kapsamında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 12 Temmuz'da çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, barınmalarını ve nakillerini sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Ekim'de Kocaeli, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis il emniyet müdürlükleri ile özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi.