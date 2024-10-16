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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:46
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        Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kapsamında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 12 Temmuz'da çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, barınmalarını ve nakillerini sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Ekim'de Kocaeli, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Kilis il emniyet müdürlükleri ile özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada operasyonda yakalanan 33 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 5 araç hakkında tedbir kararı, 1 araç hakkında ise ilgili kanun kapsamında alıkoyma kararı verildi.

        Şüphelilere ait araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile sahte 3 bin dolar ve 7 bin 400 lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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