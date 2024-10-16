Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ertaş Ö. ile avukatlar hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ertaş Ö. hakkında maktul Tarık Tanaç'a yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca, sanığın A.T, V.T. ve Y.T'ye yönelik eylemleri nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar, Y.T'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan ise 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, tutuksuz sanıklar S.Ö, Y.Ö. ve E.Ö'nün maktulün ailesine yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis, müşteki tutuksuz sanıklar T.T, V.T. ve Y.T. hakkında ise S.Ö'ye yönelik eylemleri nedeniyle "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.