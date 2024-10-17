Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

Etkinlikte belediye ekipleri ve gönüllüler, çevreye atılan plastik, cam ve diğer atıkları topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

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