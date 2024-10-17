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        Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:48
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        Kandıra Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği yapıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Uzunkum Sahili'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte belediye ekipleri ve gönüllüler, çevreye atılan plastik, cam ve diğer atıkları topladı.

        Ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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