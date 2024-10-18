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        Kocaeli'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:11
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        Kocaeli'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolu İzmit istikameti Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi mevkisinde L.Ö. idaresindeki 41 AUV 204 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.Ö.Ü. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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