Kocaeli'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu İzmit istikameti Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi mevkisinde L.Ö. idaresindeki 41 AUV 204 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.Ö.Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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