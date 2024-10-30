Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davada müşteki ve tanıklar dinlenildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılandığı davaya müşteki ve tanık beyanlarıyla devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olay tarihinde silo baş müdürü görevinde bulunan tutuksuz sanık K.D. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun oğlu müşteki Mehmet Akif Dayıoğlu, olayda ihmal olduğunu düşündüğünü savunarak, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Taşeron firma bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan müşteki Ahmet Özcanlı ise kendilerine temizlik dışında işler verildiğini ileri sürerek, patlamada yaralandığını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Yüksel Bilgiç de taşeron firmaya bağlı temizlik personeli olarak görev yaptığını fakat temizlik dışında işlerde çalıştırıldıklarını iddia etti. Patlama esnasında güvenlik kulübesinde bulunduğunu ve kopan bir cismin çarpması sonucu yaralandığını aktaran Bilgiç, "Olay günü dördüncü veya beşinci katta kaynak yapıldığını gördüm. Bu olaylar nedeniyle şikayetçiyim." dedi.

Tanık olarak dinlenilen Mehmet Sayılır, 5-6 senedir taşeron firmaya bağlı olarak TMO'dan temizlik işlerine baktığını, görevi gereği temizlik personelinin takip ve planlamasını yaptığını aktardı. Temizlik dışında işlerde de çalıştırıldıklarını öne süren Sayılır, "Patlama günü temizlik görevim dışında F.H. isimli memura buğday alımında yardım ediyordum. Bizden B.B. ve vardiya amirleri sorumluydu. Onların talimatıyla çalışıyorduk. Patlamadan 3-4 gün önce iş yerinde gece yangın olmuş. İtfaiye yardımıyla söndürülmüş. 2 gün önce de dolum yerinin hemen yanındaki bunkerden duman çıktığını gördüm. B.B'ye ilettim. Onun talimatıyla alt ve üst kapaklarını açtım, içindeki közü aşağı indirdim. Oradan da deniz kenarına götürüp suyla imha ettim. Ancak bunkerden duman çıkmaya devam ediyordu." dedi.

Tanık olarak dinlenen Safi Port Liman Direktörü Ahmet Ağırbaş, olay günü limanda bulunduğunu ve patlamayla birlikte büyük bir toz bulutu oluştuğunu söyledi. Olaydan sonra incelenen kamera kayıtlarında silonun üst tarafında kaynak çalışması yapıldığını gördüğünü anlatan Ağırbaş, "Bir kıvılcım olduğunu kamerada net görebiliyoruz. Bizzat bir şahsın kaynak yaptığını görmedim. Bir kıvılcım ve devamında patlama olduğu için konuşmalardan esinlenerek kaynak olarak ifade ettim. İşin aslını ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık Yalçın Cengizhan Karabeyoğlu, olay günü kulenin 7. katında temizlik yaptıktan sonra aşağı inerken 5. katta Mersin'den gelen işçinin elinde taşlama motoruyla asansöre bindiğini belirterek, "Elinde spirali görünce dikkatli olması konusunda uyardım. Kimseyi sac keserken görmedim ama yukarı sürekli Mersin'den gelen taşeron firmanın elemanları çıktığı için aşağıda sac kesimi yaptıklarını düşündüm." şeklinde konuştu. Mahkeme, toplam 8 tanık ve 6 müştekinin dinlenildiği duruşmayı eksiklerin giderilmesi için 5 Mart 2025'e erteledi.