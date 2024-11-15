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        Sonbahar renklerini "kuşbakışı" izlemek isteyenler Kartepe'yi tercih ediyor

        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de hizmet veren Kartepe Teleferiği, sonbahar renklerinin tadını çıkarmak isteyenlere kuşbakışı kartpostallık manzaralar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:16
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        Sonbahar renklerini "kuşbakışı" izlemek isteyenler Kartepe'yi tercih ediyor
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        ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de hizmet veren Kartepe Teleferiği, sonbahar renklerinin tadını çıkarmak isteyenlere kuşbakışı kartpostallık manzaralar sunuyor.

        Meşe, kestane, dişbudak, çınar, akçaağaç ve kayın ormanlarına ev sahipliği yapan Samanlı Dağları, sonbahar renklerine büründü.

        Yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın beyaz bulutlar ve mavi gökyüzü arasında oluşan göz alıcı kontrastı farklı açıdan görmek isteyen aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen teleferiğe okullara verilen ara tatilde yoğun ilgi gösteriyor.

        Samanlı Dağları'nın yamaçlarında oluşan sonbahar manzarasını kuşbakışı izlemek fotoğrafçılar ve doğa tutkunları da unutulmaz sonbahar deneyimi yaşıyor.

        Ziyaretçiler, 331 metre rakımlı Derbent ile 1423 metre rakımlı Kuzuyayla arasında yaklaşık 20 dakika süren yolculuk boyunca İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü de aynı anda izleyebiliyor. Diğer istasyonda kabinden inilmemesi halinde manzaranın seyir süresi 40 dakikaya çıkıyor.

        Pazartesi günleri hariç dört mevsim boyunca kesintisiz hizmet veren teleferik hattında 10 kişilik 72 kabin bulunuyor. 4 bin 695 metre uzunluğa sahip hatta saatte 1500 kişi taşınabiliyor.

        - "Mevsimin renklerini daha iyi görebiliyoruz"

        Dilovası ilçesinden eşi ve çocuklarıyla gelen Deniz Akkuş, AA muhabirine, teleferiğin Kocaeli için çok iyi bir yatırım olduğunu belirterek, daha önce Ordu'da teleferiğe bindiğini ama onun bu kadar uzun olmadığını söyledi.

        Manzaraya doyarak zirveye çıktıklarını dile getiren Akkuş, özellikle sonbaharda çok güzel olduğunu, mevsimin tüm renklerini daha iyi görebildiklerini kaydetti.

        Akkuş, ağaçları yukarıdan görmenin farklı bir his yaşattığını ifade ederek, "Yukarıda görebileceğiniz alan daha da büyük. Özellikle Sapanca Gölü'nün etrafını daha da büyük görmenizi sağlıyor. Bence mutlaka görülmesi gereken bir ortam." diye konuştu.

        Ailesiyle İstanbul'dan gelen Mehmet Gül de sonbahar renklerini ilk defa yukarıdan izleme imkanı bulduğunu, bulutların seviyesine çıktıklarını düşündüğünü belirtti.

        Manzaradan çok etkilendiklerini vurgulayan Gül, "Bizim için güzel bir deneyim oldu. Bence imkanı olan gelsin. Aileyle gelmek daha güzel olur." dedi.

        Gül, yükseklikten dolayı çocukların ilk önce biraz korktuğunu ama sonra manzaranın güzelliğine kapıldıklarını anlattı.

        Teleferiğe binmek için İzmit'ten gelen Yeliz Tekin ise farklı bir deneyim yaşadığını, ağaçların renklerini yukarıdan izlemenin çok güzel olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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