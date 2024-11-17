AK Parti'li Kandemir, Kocaeli'de ilçe kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "CHP hiç değişmedi. Şöyle tarihin yapraklarını karıştıralım, Meclis tutanaklarını okuyalım, gazete kupürlerinde göz gezdirelim, 50'lerde ne söylüyorlarsa bugün de aynı şeyi söylüyorlar. 60'larda hangi iftiraları atmışlarsa bugün de aynı iftiraları atıyorlar. Çünkü bunların meşrepleri, siyasal ahlaklarında yalan söylemek onların yüzü olmuş. Yüzleri kızarmaz." dedi.

Kandemir, Dereköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Karamürsel 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatları içerisinde Kocaeli'nin müstesna bir yere sahip olduğunu, kendi içindeki huzur, birlik ve bir o kadar da inanmışlığıyla tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini anlattı. AK Parti ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Kandemir, AK Parti'nin milletin hikayesinin bir özeti, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kalkışı, mücadelesi, itirazları, başarılarının milletin bir hikayesi olduğunu ifade etti.

"Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yle Türkiye varacağı limanı gözüne kestirdi. Kendi iradesi, milletin çizdiği istikamet üzere yol yürüme iradesini ortaya koymuş, ne yaptığını bilen, nereye varacağını bilen bir siyasal anlayışla yola çıktı." diyen Kandemir, teşkilatlarının her bir ferdine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çalışkanlığıyla örnek yönetim sergilediğine de değinen Kandemir, şöyle konuştu: "Keşke CHP'liler örnek alsa, yaptıklarına baksalar, ilham alsalar ama onlarda ne böyle bir akıl, ne böyle bir dert, ne de böyle bir samimiyet var. CHP hiç değişmedi. Şöyle tarihin yapraklarını karıştıralım, Meclis tutanaklarını okuyalım, gazete kupürlerinde göz gezdirelim, 50'lerde ne söylüyorlarsa bugün de aynı şeyi söylüyorlar. 60'larda hangi iftiraları atmışlarsa bugün de aynı iftiraları atıyorlar. Çünkü bunların meşrepleri, siyasal ahlaklarında yalan söylemek onların yüzü olmuş. Yüzleri kızarmaz. Bunların derdi millet değil, bunların aklı, bu coğrafya, bu topraklarda değil. Çünkü bunların akıl hocaları, istikamet verenler bu coğrafyanın insanları değil. Bunların gözü ve gönlü batılı efendilerinde. Hep böyle olmuş. Bir bahane bulmuşlar milletin değerleriyle kavga etmişler."

- "Cumhurbaşkanımızı bir kere daha Allah'ın izniyle seçtireceğiz" Kandemir, CHP'nin ahlakının yalan söylemeye, çarpıtmaya müsait olduğunu savunarak, "Biz işimize bakacağız, bunlar ne kadar bizi ayağımızdan aşağıya çekmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Kimlerle ittifak kurarlarsa kursunlar, hangi terör örgütünün koluna girerse girsinler Allah'ın izniyle biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Sakın bunların koparttığı gürültüye aldanmayın. İlk genel seçimde, Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde birinci turda Cumhurbaşkanımızı bir kere daha Allah'ın izniyle seçtireceğiz. Meclis'te de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi perçinleyecek, ilk genel seçimde inşallah yine çoğunluğu elde edeceğiz." diye konuştu.

Kongre sürecinin Türkiye'de ayağa kalkışa vesile olduğunu, yapacakları büyük kongre ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir manifestoyla yeni dönemin kapısını aralayacağına değinen Kandemir, "Türkiye Yüzyılı' derken nasıl bir hayal kurduğumuzu, varmak istediğimiz menzilin ne olduğunu, bugüne kadar ki mücadelemizin, orada biriktirdiğimiz tecrübemizin Türkiye'mizi nereye taşıyacağını dünyaya ilan edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da konuşma yaptığı kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Bursa Milletvekili Osman Mestan, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Saadettin Hülagü, Veysal Tipioğu ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti MKYK üyeleri Davut Coşkun Şiviloğlu, İlyas Şeker ve Serpil Yılmaz ile partililer katıldı.