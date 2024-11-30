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        Dilovası'nda "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:29
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        Dilovası'nda "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetimler devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda 12 okul ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 294 şahıs sorgulanırken, aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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