Kocaeli'de zorunlu kış lastiği denetimi

Kocaeli'de, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında kayak merkezi yolunda çalışma gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özkan Bakır'ın da katıldığı denetimlerde, otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların lastikleri denetlendi, sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Lastiklerin diş derinliklerini de ölçen ekipler, trafik yönünden kusurlu bulunan araç ve sürücülere toplam 74 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişiye işlem yapıldı.

Kadın sürücü ve yolcular, jandarma personeli tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda da bilgilendirildi.

Sürücülerden Burak Yalçınkaya, gazetecilere, "Can ve mal güvenliğimiz açısından tüm vatandaşlarımızın kış lastiği takmalarını istiyoruz. Sürücülerin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.