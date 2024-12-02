Kocaeli'de süt yüklü tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selahattin Ü. idaresindeki 54 AAE 323 süt yüklü tır, Barış Mahallesi 1802 Sokak'ta Yusuf B. yönetimindeki 34 VD 5397 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Emircan B. ve Ömer K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.