Kocaeli'de kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Topaloğlu'nun eşi Ayşegül ve oğlu Berker, burada taziyeleri kabul etti.

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bülent Topaloğlu (51) için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törene, Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, mesai arkadaşları ile yakınları katıldı.

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