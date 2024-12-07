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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 08:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:53
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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde iş yerinden ve kurumdan 40 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli F.D. ve A.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.D. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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