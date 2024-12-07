Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde iş yerinden ve kurumdan 40 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli F.D. ve A.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.D. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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