Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli F.D. ve A.T. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde iş yerinden ve kurumdan 40 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

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