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        Kocaeli'de park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:32
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        Kocaeli'de park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Arapçeşme Mahallesi 1015 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle S.C. ile E.S. ve A.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine S.C, aracındaki takım çantasından aldığı anahtarla E.S. ve A.K'yi yaraladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli S.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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