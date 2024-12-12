Geleceğin girişimcileri ve mühendisleri GTÜ Teknopark'ta iş hayatına hazırlanıyor

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesindeki teknopark, geleceğin girişimcileri ve mühendislerinin kariyer yolculuğunda emin adımlarla ilerlemelerine imkan sunuyor.

Nitelikli iş gücüne katkı sunmayı, verimlilik esaslı sistemler kurgulamayı, nihai ürün kalitesi ve standartlarını yükseltmeyi, yeniliklere öncülük etmeyi, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemeyi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ileri teknolojilere uyumunu sağlamayı amaçlayan GTÜ Teknopark, 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

GTÜ Teknopark, mühendislik öğrencilerine bünyesindeki 150 firmada çalışma imkanının yanı sıra fiziki ve maddi desteklerle kendi işlerini kurmalarına yardımcı oluyor. Yaklaşık 120 öğrencinin stajyer ve girişimci olarak bulunduğu teknopark, girişimci ve mühendis adaylarını iş hayatına hazırlıyor. GTÜ Teknopark, laboratuvar ve atölyeleri istifadesine sunduğu öğrencilerin ulusal veya uluslararası teknik yarışmalara katılmalarına destek olmak için de çalışmalar yürütüyor.

- "Karşılıklı katkı söz konusu" GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, AA muhabirine, akademisyenler ve öğrencilerle iç içe geçmiş çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bünyelerindeki firmaların öğrencilere hem altyapı hem de istihdam sağladığını aktaran Çalık, "Hocalarımız, firmalarımızda danışmanlık hizmeti veriyor veya firmalarımızla ortak projeler geliştiriyor. Toplam 150 firmamız bulunuyor. Bu firmalarımızda 120 öğrencimiz şu anda kısmi zamanlı çalışıyor. Yaklaşık 15 öğrencimiz de idari binamızda teknopark süreçlerine dair periyodik eğitimler alıyor." diye konuştu.

Çalık, girişimci firmanın kuruluşundan başlayarak her aşamasına tanıklık eden öğrencilerin, mezun olmadan ya da olduktan sonra kolayca şirketlerini kurabildiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Öğrencilerimize yer vermekteyiz. Öğrencilere hem sanayicilerle yürütülen ilişkilerde hem de girişimcilerle yaptıkları çalışmalarda ciddi bilgi aktarımı sağlanıyor. Firmalar da yeni nesil teknolojilere aşina, yaratıcı fikirlere sahip gençlerin bilgi ve donanımından faydalanıyor. Firmalarımız, öğrencilerimizin veya hocalarımızın katkılarıyla çok fazla yenilikçi projeleri de sunarak kendi iş hacimlerini genişletiyor."

Öğrenciler, akademisyenler ve firmalar arasında karşılıklı katkının söz konusu olduğunu belirten Çalık, "Firmalarımız zaten üniversitenin teknik ve sosyal altyapısını kullanma imkanına sahip. Firmalarımız üniversitemizde tüm mühendislik fakülteleriyle iç içe çalışıyor." dedi. Çalık, öğrencilerin staj yaparak tecrübe edindiğini dile getirerek, "Burada kısmi zamanlı çalıştıklarında kendilerini o firmaların bir parçası olarak görmeleri ve iş süreçlerinin de içerisinde olmaları dolayısıyla mezun olmadan önce iş hayatına atılmış oluyorlar. Bu da kendilerine mezun olduklarında iş bulmalarına, en uygun işi seçmelerine ciddi katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Burada kendimi çok iyi geliştirdim" Teknoparktaki gemi mühendislik firmasında staj yapan Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Şafak Ekre, teknopark aracılığıyla çalışmaya başladığını kaydetti. Teorik bilgileri sahada pekiştirmenin güzel bir deneyim olduğuna işaret eden Ekre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu arkadaşımdan 2 sene deneyimli olarak sektöre atılacağım. Bu durum tabii ki de beni birçok kişinin önüne geçirecektir. Bu nedenle teknopark yetkililerine de teşekkür ediyorum. Neleri bilmediğimi öğrenmek benim için daha faydalı oldu. Gerçekten mühendislik çok farklı. Derslerde de dersler dışında yaptığım işlerde de bana çok yardımları dokunuyor. Burada kendimi çok iyi geliştirdim.