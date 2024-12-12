Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan motosikletliyi öldürmekten yargılanan polis hakkında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ederek motosiklet sürücüsünü öldürmekten yargılanan polis hakkında mütalaa açıklandı.

Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İ.S. ile müşteki Ş.U, Z.U, S.U, M.U. ve G.B. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık İ.S, olaydan pişmanlık duyduğunu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse lehteki hükümlerin uygulanmasını istedi.

Olay günü akaryakıt istasyonunun kafeteryasından çıktığını ve birkaç dakika sonra maktul Kerem Uzun'un geldiğini belirten İ.S, yanındaki arkadaşlarından birinin kendisine "Bu, senin aradığın motosiklete benziyor." demesi üzerine motosikletin arkasında plaka görmediği için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması amacıyla arkasından koştuğunu anlattı.

İ.S, kendisini fark etmesinin ardından kaçmaya çalıştığını söylediği motosiklet sürücüsünün sol elini arkasına atması nedeniyle tehdit hissettiği için silahını çıkardığını, kurmaya çalıştığı sırada ateş aldığını savundu. Söz alan bazı müştekiler ile vekilleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporlar dikkate alındığında sanığın "olası kastla öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasını istedi. Savcı, ayrıca sanığın hakkındaki kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, savunma hazırlamak için süre istedi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi. - Olay Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 13 Eylül'de K.U. (21), kullandığı plakasız motosikletle polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı.