Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan motosikletliyi öldürmekten yargılanan polis hakkında mütalaa açıklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ederek motosiklet sürücüsünü öldürmekten yargılanan polis hakkında mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan motosikletliyi öldürmekten yargılanan polis hakkında mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ederek motosiklet sürücüsünü öldürmekten yargılanan polis hakkında mütalaa açıklandı.

        Gebze 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İ.S. ile müşteki Ş.U, Z.U, S.U, M.U. ve G.B. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık İ.S, olaydan pişmanlık duyduğunu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse lehteki hükümlerin uygulanmasını istedi.

        Olay günü akaryakıt istasyonunun kafeteryasından çıktığını ve birkaç dakika sonra maktul Kerem Uzun'un geldiğini belirten İ.S, yanındaki arkadaşlarından birinin kendisine "Bu, senin aradığın motosiklete benziyor." demesi üzerine motosikletin arkasında plaka görmediği için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması amacıyla arkasından koştuğunu anlattı.

        İ.S, kendisini fark etmesinin ardından kaçmaya çalıştığını söylediği motosiklet sürücüsünün sol elini arkasına atması nedeniyle tehdit hissettiği için silahını çıkardığını, kurmaya çalıştığı sırada ateş aldığını savundu.

        Söz alan bazı müştekiler ile vekilleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporlar dikkate alındığında sanığın "olası kastla öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasını istedi.

        Savcı, ayrıca sanığın hakkındaki kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Sanık avukatı, mütalaaya karşı aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, savunma hazırlamak için süre istedi.

        Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 13 Eylül'de K.U. (21), kullandığı plakasız motosikletle polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı.

        Motosikletini polisin üzerine sürdüğü iddia edilen K.U, kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak düşmüştü.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan polis memuru İ.S. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Polis memuru, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsünün ailesinden af dil...
        Polis memuru, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsünün ailesinden af dil...
        Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük ve Kartepe'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük ve Kartepe'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü, hastaneye kaldırıldı
        Yüzüne kimyasal madde temas eden tanker şoförü, hastaneye kaldırıldı
        Geleceğin girişimcileri ve mühendisleri GTÜ Teknopark'ta iş hayatına hazırl...
        Geleceğin girişimcileri ve mühendisleri GTÜ Teknopark'ta iş hayatına hazırl...
        Bakır üretim fabrikasında eritme kazanı patladı
        Bakır üretim fabrikasında eritme kazanı patladı