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        Kocaeli'de 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir tırda 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:35
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        Kocaeli'de 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir tırda 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği tırı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5,25 ton kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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