Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz."
Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa ettiğini duyurmuştu.
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