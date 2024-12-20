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        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:19
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        Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz."

        Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa ettiğini duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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