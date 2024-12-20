Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa ettiğini duyurmuştu.

"Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.