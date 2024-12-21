Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 8 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında da 8 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 900 lira adli para cezası bulunan ve "dolandırıcılık", "belgede sahtecilik", "yağma" gibi suçlardan 29 aranma kaydı olan E.Ü'yü (30) Darıca ilçesinde gözaltına aldı.