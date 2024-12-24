Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi.
Rabia B. idaresindeki 16 ES 823 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul İstikameti Sultanorhan Mahallesi mevkisinde otogar istikametine dönüş yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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