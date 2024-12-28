Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 10 kişi yaralandı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, "Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı yangın meydana geldiğini düşünüyoruz. İlk belirlemelere göre 10 yaralımız var. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor." açıklamasında bulundu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

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