Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Vali Aktaş, Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında yaralananları hastanede ziyaret etti

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 01:35 Güncelleme: 29.12.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Aktaş, Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında yaralananları hastanede ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıların kaldırıldığı Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesine gitti.

        Tedavi edilen yaralı vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

        İnceleme ve ziyaretlerinde Vali Aktaş'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

        - Darıca'da gaz arzı kesildi

        Bu arada, PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca’da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı bildirildi.

        Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında dün doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti..

        Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Kocaeli'de doğalgaz patlaması! 14 yaralı var
        Kocaeli'de doğalgaz patlaması! 14 yaralı var
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Netanyahu ameliyat olacak
        Netanyahu ameliyat olacak
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (4)
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (4)
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (3)
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (3)
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (2)
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (2)
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 13 yaralı
        Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 13 yaralı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaral...
        Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 10 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bir evde doğal gaz kaynaklı patlamada 10 kişi yaralandı