Kocaeli'de akustik dinlemeyle yılda 11 milyon metreküplük içme suyu israfı önlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları sayesinde saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızaları tespit ederek onarımını gerçekleştirdi.

İSU'dan yapılan açıklamada, ekiplerin yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki içme suyu hatlarında gerçekleştirdiği gece dinlemeleri sayesinde önemli başarı elde edildiği belirtildi.

İçme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları önlemek için çalışmalarda en gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı aktarılan açıklamada, 2024'te akustik yer mikrofonu ve frekans analiz cihazıyla ses dinlemeleri yapan uzman ekiplerin, il genelinde içme suyu hatlarında saniyede 340 litre kayıp suya neden olan arızaları tespit ederek onardığı bildirildi.